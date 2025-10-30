Armi e droga nascoste in un casolare di campagna a Niscemi, arrestato un 23enne

30/10/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Armi e droga trovate nelle campagne di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Per questo motivo, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne del luogo pregiudicato. Il giovane è ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione illecita di armi alterate e munizioni.

Armi e droga nelle campagne di Niscemi

L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa. Che sono state predisposte dal comando provinciale dei carabinieri di Caltanissetta. Particolare attenzione è stata posta alle aree rurali del territorio e ai controlli dei casolari di campagna. Così, i militari hanno proceduto a una perquisizione in un casolare di campagna nelle disponibilità del 23enne.

La perquisizione

Una pistola, un fucile, 132 cartucce, cocaina, hashish e marijuana. Sono le armi e la droga che i carabinieri hanno trovato all’interno del casolare di campagna a Niscemi. Nello specifico, i militari hanno trovato all’interno di un armadio metallico: 71,4 grammi di cocaina; 493,3 grammi di hashish; 883,2 grammi di marijuana già confezionata in dosi. Inoltre i militari hanno trovato 14 piantine di marijuana coltivate all’interno di una serra. Oltre alla droga, nel casolare anche materiale vario per il taglio e il confezionamento, un bilancino di precisione intriso di sostanza stupefacente e pure una macchina per il sottovuoto. Nel casolare sono stati rinvenuti anche 380 euro, una somma ritenuta provento di attività illecita.

Le armi nel casolare

All’interno del casolare tra le campagne di Niscemi, i carabinieri hanno rinvenuto anche una pistola calibro 12 di fabbricazione artigianale, realizzata con tubi metallici e provvista dei relativi congegni di scatto. I militari hanno trovato poi anche un fucile calibro 12 a due canne, privo di matricola e marca, con canne mozzate e calciolo accorciato. E, inoltre, pure 132 cartucce calibro 12, caricate a pallini.

Armi e droga sequestrate a Niscemi

Le armi e la droga ritrovate a Niscemi sono state sottoposte a sequestro. L’arrestato, su disposizione della procura di Gela che coordina le indagini, è stato portato nella casa circondariale di Gela. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Gela, su richiesta della procura ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere. Il 23enne è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti e detenzione di armi alterate e munizioni.

