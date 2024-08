Rosolini: due pistole, una katana e varie droghe in casa. In carcere un 44enne

Due pistole, una katana, cocaina, eroina e hashish. È quanto è stato trovato dai carabinieri a casa di un 44enne di Rosolini (in provincia di Siracusa) che è stato arrestato per detenzione abusiva di armi, munizionamento e stupefacenti. Nel corso della perquisizione a casa dell’uomo, nello specifico, i militari hanno trovato due pistole – di cui una con matricola abrasa -, munizionamento, parti d’armamento, una katana di circa un metro, circa 40 grammi di stupefacente tra cocaina, eroina e hashish, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura.

Le armi e lo stupefacente sono stati sequestrati per gli esami di laboratorio. Il 44enne, dopo le formalità di rito, è stato portato nel carcere Cavadonna di Siracusa, come disposto dall’autorità giudiziaria aretusea. L’uomo, inoltre, è stato denunciato in stato di libertà in quanto è stato accertato sia il furto di energia elettrica mediante allaccio diretto alla rete pubblica che la detenzione illecita di sette tartarughe appartenenti a specie protetta.