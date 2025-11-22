Un mitra Ak47 e cinque pistole. Un vero arsenale, custodito in cucina. Sono le armi scoperte dalla polizia etnea in una casa del quartiere Pigno, a Catania, insieme a un ingente quantitativo di droga. A essere arrestato è il padrone di casa: un catanese di 48 anni. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato il mitra e le cinque pistole – quattro semiautomatiche e un revolver -, oltre a numerose munizioni per vari tipi di armi. Armi clandestine e da guerra, ora sequestrate e in corso di accertamenti per capire se siano state utilizzate per qualche reato noto e, possibilmente, anche da chi. Alla ricerca di tracce biologiche e impronte digitali. Ma non solo.

Aprendo il cassone della tapparella in cucina e in camera da letto, i poliziotti hanno scoperto anche una ingente quantità di droga: 35 chili di cocaina, divisi in 29 involucri, anch’essa sequestrata. Al termine della perquisizione, il 48enne è stato arrestato per i reati di detenzione di armi da guerra, comuni da sparo e clandestine, e per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Piazza Lanza. All’esito della convalida, il giudice ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.