Armi e droga in casa di una donna di 72 anni a Catania. La polizia ha arrestato la 72enne catanese per detenzione di arma da guerra e di arma clandestina e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il borsone lanciato dalla finestra

Nel corso di un controllo, gli agenti hanno eseguito una verifica all’interno dell’abitazione della donna che si trova nel quartiere Librino del capoluogo etneo. Uno dei tanti controlli quotidiani della polizia per prevenire e reprimere reati in materia di armi e droga. Gli agenti sono intervenuti in casa della 72enne dopo un preventivo servizio di osservazione realizzato cinturando la zona con diverse pattuglie. A un certo punto, i poliziotti hanno bussato alla porta dell’appartamento per procedere al controllo. Gli altri agenti, posizionati in strada sotto l’abitazione della 72enne, hanno notato la donna gettare dalla finestra un voluminoso borsone.

Armi e droga in casa a Catania

A quel punto, i poliziotti lo hanno recuperato. E così hanno potuto accertare che al suo interno c’erano armi e droga che la 72enne aveva a casa. In particolare, sono stati trovati: una pistola semiautomatica con matricola abrasa dotata di caricatore rifornito con quattro cartucce e un’ulteriore cartuccia calibro 9 corto. Non solo, all’interno dello stesso borsone, gli agenti hanno anche ritrovato sette involucri di cellophane trasparenti con dentro cocaina. Sostanza stupefacente per un peso complessivo di circa un chilo e 400 grammi.

Nel frattempo, gli agenti presenti all’interno dello stabile sono entrati nell’abitazione della 72enne per effettuare la perquisizione. Nel corso del controllo i poliziotti hanno rinvenuto un fucile mitragliatore AK47 completo di caricatore e 20 cartucce da utilizzare per questa arma da guerra. Sempre in casa della donna, gli agenti hanno trovato una macchina contabanconote e materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Nello specifico, una bilancia di precisione, una macchina per sottovuoto, vari rotoli di nastro adesivo, forbici e numerose buste di cellophane di diverse misure. Per questo motivo la donna di 72 anni è stata arrestata e portata nella casa circondariale di piazza Lanza a Catania in attesa dell’udienza di convalida. Al termine di quest’ultima, il giudice per le indagini preliminari ha confermato per la donna la misura cautelare della custodia in carcere.