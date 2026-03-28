Armi e droga: cinquantenne arrestato a Siracusa

Foto di Polizia

Poliziotti delle volanti di Siracusa hanno arrestato un uomo di 50 anni per detenzione di armi e detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un posto di controllo eseguito in via Acradina, gli agenti avevano intimavano l’alt ad un uomo alla guida di un’autovettura che, alla vista della volante, ha tentato di allontanarsi. A bordo aveva una pistola marca Bruni modificata con matricola abrasa, un tirapugni, nonché 56 grammi di hashish. A casa altri 48 grammi di hashish. Il cinquantenne è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Cavadonna.