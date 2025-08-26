Armi clandestine pronte a sparare: arrestato 48enne catanese

È stato arrestato un 48enne catanese, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso in possesso di un vero e proprio arsenale occultato all’interno della propria abitazione. L’operazione nasce da una mirata attività info-investigativa, resa possibile proprio grazie alla conoscenza delle dinamiche criminali che caratterizzano l’area. All’alba, alle ore 07.00, i carabinieri – in abiti civili e con mezzi di copertura – hanno dato il via al blitz. Giunti presso l’abitazione di via Zurria, hanno cinturato l’area ed eseguito l’irruzione. L’uomo, visibilmente nervoso e insofferente, è stato immediatamente bloccato.



La perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta di un ingegnoso nascondiglio: un flacone di candeggina in plastica, tagliato e nascosto in una federa per cuscino sopra l’armadio della camera da letto. Al suo interno erano custodite tre pistole. Due di queste, una Bruni modello 92 e una Bruni modello 84, erano pistole a salve, ma erano state artigianalmente modificate e rese perfettamente funzionanti, diventando a tutti gli effetti armi da fuoco letali. Accanto a esse, gli investigatori hanno rinvenuto una pistola Beretta modello 950 calibro 6,35, con matricola abrasa, che si presentava con un colpo già in canna e il caricatore con quattro proiettili inserito, dunque pronta a sparare.



In aggiunta, sono stati sequestrati anche 22 proiettili calibro 9 corto e 28 proiettili calibro 6,35, a conferma della disponibilità di munizionamento da parte dell’arrestato. Nel corso dei controlli, inoltre, i militari hanno trovato una carta bancomat intestata a una terza persona, della quale l’uomo non è stato in grado di giustificare il possesso. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro penale, mentre il 48enne è stato arrestato per detenzione abusiva e clandestina di armi da fuoco, ricettazione e detenzione illegale di munizioni, e condotto presso la casa circondariale di Catania Piazza Lanza.