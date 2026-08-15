Sono oltre 20.400 i veicoli rubati in Sicilia nell’arco di un anno. Nel dettaglio, sono state sottratte 15.555 automobili e più di 4.800 tra motocicli e ciclomotori. I numeri emergono dall’analisi realizzata da Facile.it sulla base delle statistiche diffuse dal dipartimento della Pubblica Sicurezza del ministero dell’Interno, Con questi numeri, la Sicilia si colloca al terzo posto in Italia per numero di auto rubate, alle spalle di Campania e Lazio.

A fronte di un fenomeno così rilevante, però, la percentuale di automobilisti che scelgono di assicurarsi contro il furto rimane contenuta: secondo l’osservatorio di Facile.it, infatti, appena il 15,3 per cento degli automobilisti siciliani ha scelto questa copertura. Un dato che, secondo l’analisi, può essere collegato anche alle tariffe mediamente più elevate nel Sud Italia rispetto ad altre aree della Penisola.

La geografia dei furti d’auto: Palermo davanti a Catania

A guidare la classifica regionale dei furti di automobili è la provincia di Palermo, con 7.393 vetture sottratte nell’anno preso in esame. Al secondo posto c’è Catania, con 5.709 furti. Seguono a distanza Siracusa (742), Messina (678), Ragusa (324) e Agrigento (248). Chiudono la graduatoria Caltanissetta, con 190 auto rubate, Trapani, con 179, ed Enna, dove i furti denunciati sono stati 84. Il dato evidenzia una forte concentrazione del fenomeno nelle due principali aree metropolitane dell’Isola: Palermo e Catania insieme rappresentano la parte largamente maggioritaria dei furti d’auto registrati in Sicilia.

La situazione non cambia nelle prime due posizioni quando si passa ai motocicli. Anche in questo caso Palermo è prima, con 1.699 furti, seguita da Catania con 1.330. Sul terzo gradino del podio si trova invece Messina, con 188 motocicli rubati. Per quanto riguarda i ciclomotori, la classifica vede ancora Palermo al primo posto, con 495 furti, seguita da Catania (219) e Trapani (180).

Per ridurre il rischio di furto, Facile.it consiglia di parcheggiare in zone illuminate e possibilmente videosorvegliate, evitando di lasciare oggetti in vista nell’abitacolo. Meglio non lasciare i finestrini aperti e prestare attenzione a chiavi e telecomandi, valutando anche l’uso di dispositivi meccanici come bloccasterzo o blocca pedali.