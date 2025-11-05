«Dussmann si dissocia in maniera energica dai fatti riportati e assicura alle autorità competenti la massima collaborazione nelle indagini». Lo dice in una nota l’azienda riferendosi all’inchiesta su appalti truccati, in cui sarebbe coinvolta, della procura di Palermo.

«A Dussmann – continua la nota – non è stato notificato alcun atto inerente alle indagini in corso e l’azienda adotta da sempre rigidi standard di comportamento etico, trasparenza e conformità alle normative vigenti, in linea con il proprio Codice di Condotta e con le policy internazionali di compliance & integrity».

L’azienda ribadisce «la propria assoluta estraneità a qualsiasi condotta illecita e la piena fiducia nell’operato della magistratura e delle forze dell’ordine». Il gruppo precisa inoltre che «continuerà a operare con la consueta correttezza e professionalità – conclude la nota -, confermando il proprio impegno a mantenere i più alti standard di legalità e integrità nella gestione di tutti i rapporti con enti pubblici e privati».

Nel gruppo indagato per gli appalti truccati in Sicilia lavorano oltre 70.000 persone in 21 paesi. Dussmann service fornisce l’intera gamma di servizi di facility: pulizia, catering, sicurezza e reception, servizi tecnici ed energy management. Nel 2024, il gruppo Dussmann a livello globale ha realizzato un fatturato oltre 3 miliardi di euro, di cui circa 973 milioni a livello nazionale.