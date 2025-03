Catania, anziana investita da un’auto in piazza Abramo Lincoln

Foto di Dario De Luca

Una signora di 75 anni è stata investita da un’auto in piazza Abramo Lincoln a Catania. L’anziana, a causa delle ferite riportate nell’impatto con il mezzo, è stata trasportata dagli operatori sanitari a bordo di un’ambulanza all’ospedale Garibaldi centro del capoluogo etneo in codice arancione. L’uomo che era alla guida della macchina si è fermato per prestarle soccorso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.