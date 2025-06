Ancona, auto si ribalta in un fosso: muore un 56enne originario di Agrigento

Un incidente stradale è avvenuto intorno alle 18.30 di ieri ad Agugliano, in provincia di Ancona. A perdere la vita è stato un uomo di 56 anni, Andrea Zuccaro, residente nel Comune marchigiano ma originario di Agrigento. Il sinistro è avvenuto lungo la strada provinciale 2, in contrada Colonne, all’incrocio con via Mazzangrugno. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo della sua Fiat Panda che, finita fuori strada, si è ribaltata in un fosso tra la vegetazione. Il veicolo si è capovolto in mezzo a un canneto, schiacciando il 56enne, rimasto incastrato sotto la carrozzeria.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I pompieri hanno estratto il corpo senza vita dal mezzo. La dinamica dell’accaduto è al vaglio delle forze dell’ordine.