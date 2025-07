Anche l’assessore Regione Siciliana Amata, invia gli atti delle indagini a probiviri Fdi

Nella sua qualità di iscritta e dirigente di Fratelli d’Italia, la deputata alla Regione Sicilia Elvira Amata, che è anche assessore al Turismo, ha inviato una lettera ai probiviri del partito allegando la documentazione in suo possesso relativa al procedimento penale della procura di Palermo in cui è indagata per corruzione e peculato. Analoga iniziativa ha adottato il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno.