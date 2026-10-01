Amts, la sfida della mobilità elettrica: 135 bus green e nuove fermate digitali

01/10/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Amts torna a Heysun per il terzo anno consecutivo. L’azienda catanese è presente all’Expo della Transizione Energetica, in programma dal 30 settembre al 2 ottobre a SiciliaFiera di Misterbianco, con uno spazio espositivo che mette insieme passato, presente e futuro del trasporto pubblico. In bella mostra c’è il nuovo autobus elettrico snodabile da 18 metri, tra i mezzi più rappresentativi della nuova flotta a zero emissioni. «Siamo a Heysun, come ogni anno, siamo un partner ormai della fiera. È sicuramente un momento di grande importanza, vediamo tantissimi espositori, tantissimi ragazzi», dice Salvatore Vittorio, presidente di Amts Catania. La partecipazione alla manifestazione diventa anche l’occasione per parlare dell’evoluzione dei servizi di mobilità condivisa. «La nostra visione principale è quella di cercare di potenziare sia il car sharing che il bike sharing, tutto elettrico, per un’ecosostenibilità dell’ambiente», spiega.

Il percorso verso una mobilità meno dipendente dall’auto privata passa anche dalle infrastrutture. Amts per i propri autobus ha un sistema di ricarica nella zona industriale, nella propria sede, ma l’obiettivo è portare le colonnine anche nei parcheggi scambiatori. «Stiamo implementando i sistemi di ricarica nei parcheggi affinché possano essere ricaricate le vetture direttamente lì senza ritornare alla base, alla nostra sede», spiega Vittorio. La transizione riguarda intanto anche il trasporto pubblico. Sono circa 220 gli autobus in circolazione, di cui circa 135 full electric, oltre il 60 per cento del totale. La flotta comprende Karsan e-ATAK da otto metri, Solaris Urbino 12 electric e Solaris Urbino 18 electric, con dieci autosnodati elettrici da 18 metri già in servizio.

Accanto ai mezzi c’è però la tecnologia per governarli. Allo stand viene presentato anche il sistema AVM, la piattaforma che consente alla centrale operativa di monitorare in tempo reale la flotta, intervenire sulle criticità e fornire informazioni agli utenti attraverso le paline elettroniche. «Il sistema è già a regime, però sono in atto una serie di affinamenti tecnici», spiega Salvatore Caprì, dirigente dell’Area produttiva di Amts Catania. L’obiettivo è aumentare le informazioni disponibili alle fermate: «Grazie ai finanziamenti che stiamo aspettando da parte della Città metropolitana e del Comune di Catania, contiamo di estendere il numero di paline informative in città». Il progetto guarda anche oltre le paline tradizionali. «Vogliamo passare a una modalità che renderà le fermate tradizionali digitali e quindi in grado di dare informazioni tramite uno smartphone sui tempi di arrivo dei mezzi», aggiunge Caprì.

A Heysun trova spazio infine CTGO, il servizio di car e bike sharing gestito da Amts. Auto e biciclette possono essere utilizzate attraverso l’app, 24 ore su 24 e sette giorni su sette, con tariffe che includono i costi legati alla gestione del mezzo privato. Un altro tassello di un sistema che prova a mettere insieme trasporto pubblico, mobilità condivisa, elettrificazione e strumenti digitali.

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