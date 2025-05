Amministrative in Sicilia, i risultati nei nove Comuni dove si votava

L’affluenza alle urne per le elezioni amministrative in Sicilia si è attestata al 57,01 per cento, con un totale di 33.347 votanti. Le consultazioni hanno interessato alcuni Comuni attualmente commissariati, chiamati a eleggere il nuovo sindaco e i componenti dei consigli comunali. I centri coinvolti sono: Realmonte, in provincia di Agrigento; Montemaggiore Belsito e Prizzi, nel Palermitano; Solarino, in provincia di Siracusa; Favignana, nel Trapanese. In provincia di Catania, invece, si è votato a Castiglione di Sicilia, Palagonia, Raddusa e Ramacca. Soltanto a Palagonia, dove la popolazione supera i 15 mila abitanti, i seggi saranno assegnati con il sistema proporzionale; negli altri Comuni si applica il sistema maggioritario.

In provincia di Catania, e nello specifico a Castiglione di Sicilia, è stato eletto sindaco il segretario locale di Forza Italia Concetto Stagnitti. Alessandro Mallia è il nuovo primo cittadino di Realmonte. Esponente dell’Udc, partito guidato in Sicilia da Decio Terrana, Mallia ha avuto la meglio su Leonardo Aucello, candidato sostenuto dal Partito Democratico, e su Sabrina Lattuca, ex sindaca ed esponente della Democrazia Cristiana. A Ramacca, invece, il nuovo sindaco è Rosario Gravina, che ha battuto l’ex deputato regionale ed ex sindaco Pippo Limoli. Nella vicina Palagonia torna a indossare la fascia tricolore l’ex sindaco Salvo Astuti.

A Solarino diventa sindaco il candidato del Partito democratico, Tiziano Spada, che è anche deputato regionale, vincendo la sfida con l’uscente Peppe Germano. A Favignana è stato eletto sindaco Giuseppe Pagoto che nel 2020 finì ai domiciliari in un’inchiesta su presunti appalti pilotati e nomine fuori dalle regole. Pagoto è ancora sotto processo per corruzione ma si dice fiducioso che la sua innocenza sarà ratificata dalla sentenza. Il neo sindaco, che sfidava Francesco Sammartano, aveva l’appoggio del Pd col consigliere Pietro Giangrasso. A Montemaggiore Belsito eletto sindaco Cosimo Gullo, a Prizzi vince Luigi Vallone.

