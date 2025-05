Le amministrative in Sicilia, dal caso Ramacca a quello di Realmonte. Si voterà in nove Comuni

Foto di Marta Silvestre

In Sicilia, domenica 25 e lunedì 26 maggio, si vota in nove Comuni tutti commissariati. Realmonte, in provincia di Agrigento; Castiglione di Sicilia, Palagonia, Raddusa e Ramacca per la provincia di Catania; Montemaggiore Belsito e Prizzi, nel Palermitano; Solarino, in provincia di Siracusa e Favignana, nel Trapanese. In particolare, le elezioni si svolgeranno domenica 25 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 26 maggio dalle 7 alle 15. L’eventuale ballottaggio è fissato per domenica 8 giugno, sempre dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15, in coincidenza con la tornata referendaria. Dei Comuni chiamati al voto, solo in uno, a Palagonia (in provincia di Catania), i seggi saranno assegnati con il sistema proporzionale, perché gli abitanti sono più di 15mila. In tutte le altre amministrazioni si voterà con il sistema maggioritario.

Il caso Ramacca



La partita più spinosa di questa tornata è sicuramente quella di Ramacca. La cittadina del carciofo violetto è stata recentemente al centro del blitz Mercurio che ha coinvolto alcuni politici locali. In manette è finito l’ormai ex sindaco Nunzio Vitale e il vicepresidente del consiglio comunale Salvatore Fornaro. Secondo le indagini, la famiglia mafiosa locale avrebbe influenzato le elezioni amministrative del 2021, sostenendo la candidatura di Vitale e Fornaro. A seguito dell’arresto, l’1 marzo, Vitale ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco. Due mesi dopo, il 2 maggio, i deputati del Movimento 5 Stelle, Luciano Cantone e Federico Cafiero De Raho, hanno presentato un’interpellanza urgente al governo, sottolineando la gravità delle accuse e chiedendo l’annullamento delle elezioni comunali. Nonostante ciò, il voto è stato confermato. A contendersi la fascia tricolore, con un centrodestra spaccato, saranno quindi Pippo Limoli e Rosario Gravina. Limoli, classe 1948, è stato per due volte deputato regionale e ha già rivestito la carica di sindaco di Ramacca. La prima volta dal 1998 al 2003 e la seconda dal 2016 al 2020, quando venne sfiduciato. Un momento che verrà ricordato anche per un curioso aneddoto. Dopo la sfiducia Limoli modificò i profili social ufficiali del Comune di Ramacca, trasformandoli in pagine personali a suo nome. Dichiarando che le pagine erano state create e gestite da lui personalmente e sostenendo di non aver «rubato nulla». Lo sfidante, Rosario Gravina, corre con il progetto civico Ramacca Rinasce Insieme ma gode del supporto di figure politiche di rilievo, tra cui l’ex sindaco di Catania Salvo Pogliese, il deputato regionale di Fratelli d’Italia Dario Daidone, e l’assessore regionale Andrea Messina.

Le altre sfide in provincia di Catania

Oltre a Ramacca si vota nella vicina Palagonia. Qui si sfidano cinque candidati a sindaco; Maria Fagona, Salvo Grasso, Salvatore Astuti, Agnese Campisi e Alessandro Carmelo Gueli. Tra loro spicca il nome di Astuti, già eletto primo cittadino nel 2017 e nel 2022. L’anno successivo venne sciolto per mafia il Consiglio comunale. Sfida interessante anche a Castiglione di Sicilia, Comune sciolto per mafia a maggio del 2023. Qui si contendono la fascia tricolore Antonio Camarda, sostenuto dalla lista Per Castiglione, l’ex assessore Salvatore Monforte, lista Cambiamo per Castiglione, e l’ex vicesindaco e dirigente locale di Forza Italia Concetto Stagnitti, lista Identità e Futuro. Proprio ieri nel piccolo centro alle pendici dell’Etna era atteso l’eurodeputato azzurro Marco Falcone per l’inaugurazione della sede elettorale di Stagnitti. Infine Raddusa: meno di duemila abitanti e quattro aspiranti sindaci: Emilio Cosentino, Giuseppe Marino, Carmela Pagana e Giovanni Piazza.

Realmonte, il voto che s’ha da fare

Nell’unico centro dell’Agrigentino interessato dalle Comunali, la conferma che si andrà al voto è arrivata solo qualche giorno fa. E a deciderlo è stato il tribunale amministrativo. Il 14 marzo, infatti, è stata approvata una mozione di sfiducia nei confronti della sindaca di Realmonte Sabrina Lattuca che è decaduta insieme al Consiglio comunale. La ex ed aspirante futura prima cittadina aveva già scelto di lanciarsi in campagna elettorale – aprendo con un comizio che ha avuto come super ospite il segretario nazionale della Democrazia cristiana Totò Cuffaro – ma anche di presentare un ricorso al Tar contro la deliberazione del Consiglio comunale che l’ha sfiduciata. Ricorso che è stato respinto. Oltre a lei, ci sono altri due candidati: il capogruppo dell’opposizione della consiliatura uscente Alessandro Mallia (Udc) che si presenta con la lista civica Primavera Realmontina e il 39enne Leonardo Aucello con Siamo Realmonte.

Il triello di Montemaggiore Belsito

Dopo la morte del sindaco 57enne Antonio Mesi a causa di un male incurabile a dicembre, nel piccolo comune del Palermitano – che conta poco più di 2800 abitanti – si va alle urne. Una corsa a tre: Cosimo Gullo (con la lista Vivi Montemaggiore), un medico che negli ultimi sette anni ha ricoperto i ruoli di consigliere, assessore e presidente del Consiglio comunale; Pino Scaccia (con la lista Pino Scaccia sindaco) e Rosario Nasca (con la lista Il futuro in comune).

Sfida a due a Prizzi

In uno dei comuni più alti della Sicilia, la sindaca Antonina Comparetto (detta Antonella) aveva dovuto posare la fascia tricolore a marzo, dopo due anni e mezzo di mandato, in seguito al voto di sfiducia da parte del Consiglio comunale. Adesso, con la lista UniAmo Prizzi, l’insegnante prova a riprendersela. Per sfidarla, è sceso in campo Luigi Vallone con la lista Insieme per Prizzi.

Il duello di Solarino

Un duello va in scena nell’unico Comune del Siracusano dove i cittadini sono chiamati ad andare a votare per eleggere il sindaco e il Consiglio comunale. Da una parte c’è primo cittadino uscente Giuseppe Germano che prova a mantenere la sua poltrona con la lista La svolta buona. «Il mio impegno è chiaro – afferma – continuità nelle buone pratiche, apertura al confronto e rispetto per ogni voce della nostra comunità». A sfidarlo si è presentato il deputato regionale del Partito democratico Tiziano Spada con la lista Orizzonte Solarino che è stata presentata il 25 aprile. «Abbiamo scelto appositamente il giorno della Festa della Liberazione per dare avvio al nostro percorso – sottolinea l’aspirante primo cittadino – Una giornata che rappresenta valori e principi di libertà, partecipazione e democrazia da custodire e rinnovare ogni giorno con l’impegno di tutti».

Scelta tra continuità e rinnovamento a Favignana

Sfida a due anche nell’Isola dell’arcipelago delle Egadi, unico centro del Trapanese in cui si vota per questa tornata elettorale. Dopo le dimissioni da sindaco nel 2020, scende di nuovo in campo Giuseppe Pagoto con la lista Movimento per le Egadi – Pagoto sindaco. Un ritorno che sa di continuità amministrativa a cui si contrappone la candidatura dell’ex consigliere comunale Francesco Sammartano che si presenta con un progetto civico e il sostegno della lista Egadi meravigliose – Sammartano sindaco.