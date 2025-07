Il Palermo sfida il Manchester City: il 9 agosto amichevole allo stadio Barbera

Foto di Manchester City Fb page

Un ritorno a casa con i fiocchi per il Palermo. Sabato 9 agosto, alle 21, lo stadio Renzo Barbera ospiterà una amichevole di lusso: i rosanero affronteranno il Manchester City di Pep Guardiola nel match valido per l’Anglo-Palermitan Trophy, torneo estivo organizzato tra due club appartenenti al City Football Group. Sarà una serata di grande calcio e spettacolo per i tifosi palermitani, che potranno ammirare dal vivo una delle squadre più forti e vincenti al mondo. Per la squadra guidata da Filippo Inzaghi, la sfida contro gli inglesi rappresenta un test tecnico importante e al tempo stesso una festa per il ritorno in città dopo il ritiro estivo. La vendita dei biglietti per l’evento inizierà a breve. È previsto un periodo di prelazione riservato agli abbonati del Palermo FC per la stagione 2025/2026.