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Ambulatorio medico abusivo scoperto nel Catanese, 39enne indagata 

13/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Scoperto dai carabinieri di Bronte, supportati dal Nas di Catania, un ambulatorio medico abusivo. Denunciata una 39enne, residente a Maniace, per esercizio abusivo di una professione. In un condominio nel centro abitato la 39enne gestiva la struttura organizzata con tanto di con lettini e macchinari sanitari, in modo del tutto abusivo in quanto la donna, massofisioterapista, di fatto esercitava la professione medica senza averne il titolo.

La donna ha violato anche la disposizione che proibisce di aprire o mantenere in esercizio, case o istituti di cura medico – chirurgica senza autorizzazione che è subordinata alla verifica dell’osservanza delle prescrizioni stabilite dalla legge di pubblica sicurezza per l’apertura dei locali (attivazione non autorizzata di ambulatorio medico). Nell’immobile erano presenti 5 pazienti. Sottoposti a sequestro i locali dello studio e le attrezzature elettromedicali.

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