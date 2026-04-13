Ambiente: rimosse dalle spiagge di Agrigento 4 tonnellate di rifiuti

13/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un centinaio di volontari hanno prelevato dalle spiagge di Maddalusa e Babbaluciara a San Leone (Agrigento) quasi 200 sacchi di rifiuti, 22 pneumatici, 2 frigoriferi e tantissimi ingombranti. Per un totale di circa 4 tonnellate di rifiuti raccolti. Quest’ultima operazione di pulizia della spiaggia è stata organizzata da Mareamico, da Legambiente e dal Wwf.

Con la collaborazione del Leo club Agrigento Host, del Lions Club Zolfatare, da un nutrito gruppo di scout dell’Agesci di Canicattì e da tanti cittadini. Che hanno utilizzato il proprio tempo libero per fare qualcosa di positivo per la città. Senza purtroppo riuscire a liberare completamente questa spiaggia dai rifiuti. Erano presenti pure in spiaggia, tra i tanti volontari, i due candidati a sindaco di Agrigento Michele Sodano e Giuseppe Di Rosa.

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