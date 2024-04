Cerda, ergastolo in appello per la coppia di amanti accusata dell’omicidio di Carlo La Duca

Ergastolo per entrambi. La corte d’assise di Palermo ha condannato all’ergastolo Luana Cammalleri e Pietro Ferrara. La coppia di amanti di Cerda, nel Palermitano, è accusata di aver ucciso il marito della donna, Carlo La Duca. Per loro l’accusa è anche di aver fatto sparire il cadavere dell’uomo, che non è mai stato trovato. Cammalleri e Ferrara erano presenti alla lettura del verdetto.