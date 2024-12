Shop window broken by protesters in Soho, New York.

Altro furto con spaccata a Palermo: vittima una gelateria in via Emerico Amari

La scorsa notte ridotta in frantumi la vetrina della gelateria Frisku di via Emerico Amari, a Palermo, nella zona pedonale a pochi metri dall’ingresso del porto. I malviventi si sono impossessati della cassa che conteneva almeno tremila euro. Sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Poche settimane fa la stessa sorte era toccata a un’altra gelateria poco distante.