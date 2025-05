Maltempo, allerta arancione in tutta la Sicilia. In diversi Comuni le scuole rimarranno chiuse

La Protezione civile regionale, guidata da Salvo Cocina, ha diramato un’allerta meteo arancione per l’intera giornata di giovedì 15 maggio in tutta la Sicilia. Il bollettino prevede piogge intense, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le province dell’Isola. (Leggi le previsioni complete)

In via precauzionale, il sindaco di Catania Enrico Trantino ha disposto la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado, oltre alla chiusura dei cimiteri, dei parchi comunali e del Giardino Bellini. L’ordinanza con le misure dettagliate sarà diffusa nelle prossime ore. Le scuole resteranno chiuse anche in tanti altri Comuni della Sicilia. Il sindaco di Noto, Corrado Figura, ha annunciato lo stop alle lezioni attraverso un video su Facebook. Stessa scelta per il sindaco di Vittoria e per la sindaca di Portopalo di Capo Passero. In provincia di Catania hanno già annunciato la chiusura i sindaci di Acireale, Bronte, Riposto, Motta Sant’Anastasia e Aci Castello. Scuole chiuse anche a Rosolini, Furci Siculo, Letojanni, Agrigento, Siracusa, Avola, Buccheri, Piazza Armerina e Aidone.

Elenco in aggiornamento.