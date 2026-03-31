Allerta gialla in Sicilia, attesi piogge e temporali: il bollettino

31/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo gialla per la Sicilia per la giornata di domani, segnalando condizioni di instabilità diffusa e possibili criticità legate al maltempo. Secondo il bollettino, l’allerta riguarda il rischio idrogeologico e idraulico, con precipitazioni previste da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Non si escludono fenomeni localmente intensi, accompagnati da raffiche di vento e attività elettrica.

Il livello di allerta gialla indica una situazione di attenzione, con possibili disagi soprattutto nelle aree più vulnerabili, come zone soggette ad allagamenti, smottamenti o difficoltà nella viabilità. L’avviso sarà valido per l’intera giornata, con un peggioramento atteso soprattutto nelle ore centrali e pomeridiane, quando i fenomeni potrebbero risultare più intensi in alcune aree dell’isola. La Protezione civile invita alla prudenza, raccomandando di limitare gli spostamenti non necessari durante le fasi più intense del maltempo e di prestare attenzione in prossimità di corsi d’acqua, sottopassi e zone a rischio allagamento.

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