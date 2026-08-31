Foto archivio pagina Facebook Liberty Lines

Un guasto a uno dei motori ha costretto un aliscafo della Liberty Lines a interrompere la navigazione verso le isole Pelagie e a invertire la rotta verso Porto Empedocle. A bordo del mezzo ci sono 157 passeggeri, in gran parte turisti ma anche residenti di Linosa e Lampedusa, che si trovavano in viaggio verso le due isole.

L’avaria a 20 miglia dalla costa

Il problema si è verificato quando l’aliscafo si trovava a circa 20 miglia dalla costa di Porto Empedocle. Con un solo motore funzionante, il mezzo può procedere a una velocità di circa 14-15 nodi, contro i consueti 30-35 nodi. Per questo motivo è stata presa la decisione di rientrare al porto di partenza, dove l’aliscafo dovrà essere sottoposto agli accertamenti necessari per individuare e risolvere il guasto.

Possibile alternativa con il traghetto Sansovino

Per i passeggeri si valuta ora una soluzione alternativa per raggiungere le Pelagie. In base alla disponibilità di posti, parte di loro potrebbe essere imbarcata sul traghetto Sansovino, previsto in partenza questa sera. La situazione potrebbe quindi comportare ritardi e disagi per i viaggiatori diretti a Linosa e Lampedusa.

Un’altra avaria la scorsa settimana

Quello registrato oggi non è il primo episodio delle ultime settimane. Una precedente avaria si era verificata infatti la scorsa settimana, quando un’anomalia di natura meccanica aveva costretto a saltare una corsa da Lampedusa.