Ai domiciliari per maltrattamenti ma era al ristorante

A cena in un ristorante in piazza dei Martiri a Catania mentre sarebbe dovuto rimanere in casa dove era relegato agli arresti domiciliari. Il 48enne catanese è stato rintracciato all’uscita del locale dai carabinieri che erano stati allertati dall’attivazione del braccialetto elettronico. Andati nella sua abitazione nella zona del Porto per controllare, i militari non lo hanno trovato.

Il 48enne, che si trovava agli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti in famiglia, adesso è stato denunciato per evasione. Scattate le ricerche, è stato accertato l’uomo che si era allontanato da casa senza nessuna autorizzazione. Rintracciato, è stato ricollocato agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.