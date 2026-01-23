Foto di MareAmico Agrigento

Un luogo di bellezza inaccessibile. È la spiaggia di Zingarello, ad Agrigento, con le sue caratteristiche pareti rocciose, chiusa per una frana, che potrebbe essere solo la prima di altri crolli. «Da diversi anni la falesia di Zingarello continua inesorabilmente ad arretrare, senza che nessuno faccia nulla per impedire, o almeno ridurre, questo fenomeno», denunciano dall’associazione MareAmico Agrigento. Qualche anno fa, spiegano gli ambientalisti, erano state stanziate delle somme per un progetto di studio del fenomeno. Finalizzato alla messa in sicurezza e recupero del tratto di costa. «Poi, invece, le somme vennero stornate sulla cattedrale di Agrigento – continuano i volontari -. Senza, peraltro, essere utilizzate». Uno spreco con una conseguenza chiara: la possibilità di ulteriori crolli, «che faranno sparire per sempre le colline e la spiaggia di Zingarello», concludono da MareAmico Agrigento. Documentando il tutto con un video.