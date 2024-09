Ad Agrigento un 17enne ha preso a morsi cinque poliziotti

Un 17enne di Agrigento è stato arrestato dopo avere aggredito – con calci, pugni e morsi – cinque poliziotti che lo avevano fermato a bordo di una macchina di cilindrata 50. Gli agenti lo hanno inseguito dopo che non aveva rispettato l’alt in un normale controllo stradale. I cinque poliziotti sono finiti in ospedale con una prognosi di cinque giorni.