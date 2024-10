Agrigento, 70enne accoltella la figlia. Vittima ricoverata al Pronto soccorso

Tenta di uccidere la figlia 34enne colpendola ripetutamente con un coltello. Il fatto è avvenuto ad Agrigento, in un appartamento di via Portofino. L’autore del gesto, come riportato dal quotidiano Grandangolo, è un 70enne, padre della vittima. La donna è stata trasferita al Pronto soccorso e non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo sarebbe stato fermato dalle forze dell’ordine e la sua posizione è al vaglio delle autorità.