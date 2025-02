Va in guardia medica e punta un coltello al dottore: arrestato un 28enne dell’Agrigentino

Si è presentato in guardia medica armato di coltello e ha minacciato il medico di turno. Per questo un 28enne di Castrofilippo, in provincia di Agrigento, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri per violenza o minaccia a personale sanitario, porto di armi o oggetti atti a offendere e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Anche perché il 28enne era già sottoposto alla misura di sicurezza dell’obbligo di dimora con permanenza domiciliare notturna. Eppure, l’uomo è uscito di casa ed è entrato nei locali della continuità assistenziale di Castrofilippo armato di un coltello da cucina lungo 35 centimetri. Una volta lì avrebbe minacciato il medico. A disarmare il 28enne è stato l’intervento del padre del sanitario, arrivato prima dei militari che hanno poi bloccato l’uomo e lo hanno arrestato e sottoposto ai domiciliari. I carabinieri hanno sequestrato il coltello.