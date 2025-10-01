Foto di Péter Csipák

Aggredirono dottoressa e danneggiarono un reparto al Garibaldi: due richieste di rinvio a giudizio

01/10/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Con ogni probabilità finiranno a processo per l’aggressione a una dottoressa e per avere danneggiato il reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Garibaldi Centro, a Catania. Emergono importanti novità su quanto accaduto il 3 luglio del 2024. Quel giorno decine di persone assaltarono il reparto di Terapia intensiva del nosocomio dopo avere appreso della morte del 21enne Salvo Laudani. Adesso la procura di Catania ha chiesto che due dei protagonisti vengano rinviati a giudizio.

Il ricovero e la notizia della morte del paziente

Il giovane, dopo le prime cure, si trovava ricoverato ed era stato intubato. Laudani avrebbe iniziato a soffrire di epilessia circa otto anni fa, dopo la morte del padre Santoavvenuta in un incidente stradale in territorio di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Appresa la notizia del decesso parenti e amici si scagliarono anche contro una dottoressa in servizio all’interno del reparto causandole ferite giudicate guaribili con una prognosi di 15 giorni. All’interno del nosocomio intervennero i vigilanti che normalmente prestano servizio in ospedale ma anche gli agenti della polizia di Stato. Oltre alle Volanti vennero schierati i poliziotti del reparto Mobile. Terminato l’assalto in ospedale, scattò una mobilitazione social per il giovane Laudani con decine di post contenenti insulti nei confronti del personale sanitario. Contestualmente la famiglia si affidò a un legale per smentire le accuse legate alla violenza in corsia e presentare una denuncia in procura con l’ipotesi di omicidio colposo legato a presunte responsabilità da parte dei medici. Il 21enne era arrivato in ospedale il 26 giugno 2024, trasportato da un’ambulanza dopo essersi sentito male mentre lavorava in un locale del capoluogo etneo con mansioni da banconista.

L’azienda Garibaldi parte civile nel processo per l’aggressione a una dottoressa dell’ospedale

«Secondo quanto accertato dagli organi inquirenti, l’aggressione si è verificata in un contesto di particolare tensione emotiva ed è culminata con minacce e violenze fisiche ai danni di un medico in servizio, oltre che con il danneggiamento di arredi e strutture ospedaliere – si legge in una nota stampa inviata dall’azienda Garibaldi – L’episodio ha determinato l’interruzione temporanea delle attività del reparto, con inevitabili ripercussioni sull’erogazione dei servizi sanitari».

Nell’ambito di questa vicenda giudiziaria l’azienda ospedaliera si è costituita parte civile nel procedimento penale, «a difesa dell’istituzione e del diritto del personale sanitario di svolgere il proprio lavoro in un ambiente sicuro e rispettoso. L’azienda auspica infine che la giustizia possa fare il suo corso in tempi brevi, affinché vengano chiarite le responsabilità e riconosciuti i diritti di chi è stato colpito da un gesto tanto grave quanto inaccettabile».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Mascali, morta la donna precipitata dal balcone mentre puliva i vetri
Leggi la notizia

Con ogni probabilità finiranno a processo per l’aggressione a una dottoressa e per avere danneggiato il reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Garibaldi Centro, a Catania. Emergono importanti novità su quanto accaduto il 3 luglio del 2024. Quel giorno decine di persone assaltarono il reparto di Terapia intensiva del nosocomio dopo avere appreso della morte del […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025
di

Settimana di cerniera per l’autunno: si chiude settembre, con questo lunedì 29, e si apre ottobre; ma cosa ne pensa l’oroscopo? Scopriamo con le previsioni astrologiche, segno per segno. ARIETE Inizia una settimana con ben tre pianeti da tenere in considerazione per voi Ariete. Mercurio entra in opposizione e vi mette in difficoltà con dei […]

Il segno del mese: Bilancia, le caratteristiche del segno
di

Entriamo nel segno zodiacale del mese: la Bilancia. Con le sue caratteristiche, tra ricerca estetica, armonia e senso di giustizia, passando per una grande personalità da segno cardinale, che incarna i dettami autunnali esistenzialistici, capaci di accettare che per vivere meglio bisogna lasciar andare qualcosa. Parlare del segno della Bilancia è sempre piacevole per un […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]