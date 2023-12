Aggredisce e rapina due anziani al centro commerciale, arrestato un agrigentino

Una coppia di coniugi 80enni è stata aggredita da un uomo nei pressi del centro commerciale di Villaseta, vicino Agrigento. L’aggressore si è presentato col volto coperto e ha strattonato i due, riuscendo a portare via la borsa della donna dopo averla trascinata per terra per diversi metri.

Identificato, i carabinieri della stazione locale hanno arrestato un 38enne agrigentino, già con precedenti, che si era rifugiato nella propria abitazione, a pochi passi dal centro commerciale.