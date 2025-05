Elezioni comunali in Sicilia, in calo l’affluenza delle 12

Urne aperte dalle 7 di questa mattina per il primo turno delle elezioni amministrative che interessa nove Comuni (tutti commissariati) in Sicilia: Realmonte, in provincia di Agrigento; Castiglione di Sicilia, Palagonia, Raddusa e Ramacca per la provincia di Catania; Montemaggiore Belsito e Prizzi, nel Palermitano; Solarino, in provincia di Siracusa e Favignana, nel Trapanese. Alle 12 nell’Isola, stando a quanto emerge dai dati del Viminale pubblicati sul portale Eligendo, si registra un’affluenza dell’11,46 per cento (6702 sui 58.485 aventi diritto). Un dato in calo rispetto al 15,54 per cento dell’ultima tornata elettorale. La percentuale più alta (16,33 per cento) si registra a Favignana, anche rispetto al rilevamento delle scorse amministrative, quando alle 12 aveva votato il 15,62 per cento. L’affluenza più bassa a Ramacca con l’8,48 per cento.

Si vota oggi – domenica 25 maggio – dalle 7 alle 23 e domani – lunedì 26 maggio – dalle 7 alle 15. L’eventuale ballottaggio è fissato per domenica 8 giugno, sempre dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15, in coincidenza con il voto per il Referendum. Dei Comuni dell’Isola chiamati al voto, solo in uno, a Palagonia (in provincia di Catania), i seggi saranno assegnati con il sistema proporzionale, perché gli abitanti sono più di 15mila. In tutte le altre amministrazioni si vota con il sistema maggioritario.