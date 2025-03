Aeroporto di Palermo, i voli per la stagione estiva 2025. Previste sette nuove tratte

Foto di Gesap

Sono 97 le destinazioni che collegheranno 26 paesi con l’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo: 26 rotte nazionali, 69 internazionali e 2 intercontinentali. In tutto 36 le compagnie aeree che faranno viaggiare i passeggeri dallo scalo palermitano; otto le nuove rotte. Nella nuova stagione estiva, ad affacciarsi sul Falcone Borsellino anche i nuovi collegamenti per Newark (United, a partire dal prossimo 22 maggio, che si aggiunge al New York di Neos), Zagabria (Ryanair), Palma di Maiorca, Lisbona e Bristol (easyJet), Bilbao ed Heraklion (Volotea), e due nuove compagnie aeree, United e Condor che ha aperto il collegamento con Roma Fiumicino. La compagnia aerea Ryanair mantiene tutto l’operativo della scorsa estate e aggiunge la rotta Zagabria, per un totale di 42 rotte e 5 aeromobili basati.

«La stagione estiva sarà molto intensa, con una crescita importante di voli e passeggeri», osservano da Gesap, società che gestisce lo scalo. L’andamento positivo degli ultimi due anni ha coinciso con l’aumento degli indici economici e infrastrutturale dell’aeroporto. Lo scalo ha chiuso il 2024 con 8,9 milioni di passeggeri, +10 per cento rispetto al 2023 (+810 mila viaggiatori) e +9,36 per cento di voli (61.204 contro 55.968 del 2023). La media dei passeggeri per volo è stata di 145. Segnali positivi anche dal traffico internazionale che è cresciuto di almeno 320 mila unità rispetto al 2023: 31 per cento sul totale passeggeri (2.730.000 viaggiatori). Nei primi due mesi del 2025, lo scalo aereo palermitano totalizza 957.102, +8,56 per cento su gennaio-febbraio 2024 (881.612) e +3,75 per cento di voli (6.830 contro 6.583 del 2024), con una media passeggeri/volo di 140 contro 134 del 2024.