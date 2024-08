Aeroporto di Catania, dopo le eruzioni dell’Etna il maltempo: dirottati alcuni voli

Foto di Aeroporto di Catania su Facebook

Dopo le eruzioni dell’Etna delle scorse settimane, adesso i disagi sono causati dal maltempo. Alcuni voli diretti all’aeroporto Fontanarossa di Catania sono stati dirottati causa maltempo: uno proveniente da Milano Linate è stato fatto atterrare all’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo. Ancora non si hanno molti dettagli su quanti siano i voli interessati da questa soluzione e su quanto questa andrà avanti. In queste ore alcune aree della Sicilia orientale sono interessate da forti temporali. Sac, la società che gestisce l’aeroporto di Catania, in una nota comunica che «a causa di un forte maltempo potrebbero verificarsi eventuali dirottamenti». Inoltre «preghiamo i passeggeri – conclude Sac – di contattare le compagnie aeree per avere maggiori informazioni».