Aeronautica militare: volo salvavita per una bimba da Palermo a Roma

13/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Si è svolto nel pomeriggio di oggi un trasporto sanitario d’urgenza a favore di una bimba di soli quattro mesi. Infatti, a causa di una grave patologia, la piccola necessitava di essere trasferita con la massima rapidità. Di corsa, quindi, dall’ospedale civico Di Cristina Benfratelli di Palermo, dove era ricoverata, all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il volo salvavita, richiesto dalla Prefettura di Palermo, è stato assicurato da un equipaggio del 31^ Stormo di Ciampino. Uno dei reparti di volo dell’aeronautica militare che garantisce h24, per 365 giorni all’anno, la disponibilità di velivoli ed equipaggi pronti a decollare in tempi brevi per questo genere di missioni.

Il velivolo G-650 è decollato dall’aeroporto di Palermo con a bordo la bimba. Con lei anche i genitori e un’equipe medica che ne ha costantemente monitorato le condizioni durante il volo. Dopo circa un’ora di navigazione, l’aereo è atterrato presso lo scalo di Roma Ciampino. Qui la piccola paziente è stata immediatamente presa in carico e trasferita in ambulanza verso l’ospedale di destinazione per ricevere le cure necessarie. Il trasporto, come previsto dalle procedure operative per i casi di urgenza, è stato autorizzato e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea. Si tratta della sala operativa dell’aeronautica militare che, tra le diverse funzioni, gestisce anche la flotta dei velivoli di Stato. Su disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

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