Adrano, ruba un’auto e va in giro per la città: denunciato un 44enne

Avrebbe rubato un’auto e poi sarebbe andato in giro per le vie della città. Ad Adrano, in provincia di Catania, un 44enne è stato fermato dalla polizia alla guida di un’auto rubata: l’uomo è stato denunciato per ricettazione. Il giorno prima il proprietario dell’auto era andato a denunciare il furto. Nonostante la macchina avesse problemi al blocchetto di accensione, il 44enne sarebbe riuscito ugualmente ad avviare il motore e a portare via il veicolo. Dopo la ricezione della denuncia sono partite le indagini, che hanno accertato come – già poche ore dopo il furto – l’auto rubata stesse circolando per le vie della città: alla guida c’era il 44enne, già noto alle forze dell’ordine per reati simili.

Alcune immagini di videosorveglianza hanno consentito alla polizia di confermare targa e modello dell’auto e di identificare il conducente. A quel punto il 44enne è stato rintracciato e, dopo gli accertamenti che avvengono in questi casi, è stato denunciato. La macchina è stata restituita al legittimo proprietario.