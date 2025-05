Via alla stagione balneare 2025, tutti i divieti di balneazione in provincia di Trapani

Foto di Alessandro De Bartolomeo

Il via ufficiale della stagione balneare 2025 nell’Isola è scattato dal primo maggio e durerà fino a fine ottobre. Con l’avvio scattano anche i divieti di balneazione. Il Dasoe (Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico) con un apposito decreto dello scorso 21 marzo ha indicato i siti dove la balneazione è vietata. A carico dei sindaci delle zone interessate posti alcuni obblighi: quello di emettere le relative ordinanze e quello di segnalare tramite cartellonistica bilingue ben in vista, i tratti interessati ai divieti. Per quanto riguarda il Trapanese, il divieto di balneazione riguarda ovviamente tutti i porti, isole minori comprese. A causa di inquinamento, sono vietate alla balneazione la foce del torrente Canalotto di Alcamo e la foce del torrente Linciasella di Valderice nonché, in quanto zona vincolata, la Riserva delle saline di Trapani e Paceco.

Ed ancora: balneazione vietata a causa di immissioni, in prossimità della foce dei fiumi Modione e Belice a Marinella di Selinunte di Castelvetrano, Fiume San Bartolomeo di Alcamo, Mazzarò e Arena a Mazara del Vallo, Fiume Birgi a Marsala, il Canale Verderame ed il Canale Artificiale di Xitta, fiume lenzi e Baiata a Paceco, il Rio Forgia a Valderice. Per quanto riguarda le zone dove ci sono impianti di depurazione acque, vietata la balneazione a Nubia frazione Paceco, in via Libica, la zona del depuratore di Marinella di Selinunte, Castellammare del Golfo, Tre fontane di Campobello di Mazara, Arenella a Pantelleria, gli Scolmatori di Petrolo e Cala Marina a Castellammare del Golfo ed il pennello a mare, contrada Forgia a Custonaci, il pennello 35 ad Erice casa santa e nel capolougo Trapani il pennello a mare sul lungomare ad altezza ex isola ecologica.

Altri divieti di balneazione per motivi di sicurezza a seguito di ordinanze emesse da guardia Costiera, capitaneria di Porto, Protezione civile, riguardano: Pizzolungo di Erice la Caletta sita in via Giunone, l’idroscalo Lega navale allo Stagnone di Marsala. Infine, le isole: a Marettimo è interdetta la balneazione per 100 metri la grotta del Cammello, alcuni tratti costieri di Cala Azzurra e Cala Rossa a Favignana, ed un tratto di costa con inizio dal costone del Bue Marino fino a 100 metri dal moletto lanterna di Punta Marsala. Altri punti caratteristici della costa interessati dal divieto sono a Castellammare del Golfo, alcuni tratti della spiaggia di Guidaloca, la tonnara di Scopello tratto di costa adiacente i faraglioni, uno dei punti più iconici e turistici della costa Nord del Trapanese, ed ancora alcuni tratti di mare a Marinella di Selinunte Castelvetrano (via Marco Polo) e il tratto di costa sotto l’Acropoli e molti altri interessanti l’Isola di Pantelleria. L’elenco completo dei siti, è comunque consultabile per intero sul sito del Dasoe, alla voce determine, indicando la voce stagione balneare 2025.