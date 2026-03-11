Foto generata con Ai

Un lungo curriculum di infrazioni e reati: è quello commesso in un solo tragitto da due uomini di 46 e 33 anni, di origine rumena, fermati e denunciati ad Adrano, nel Catanese. I due sono stati notati mentre percorrevano a tutta velocità e contromano una via del centro. A bordo di un’auto con targhe di un altro veicolo, senza assicurazione né revisione, con il conducente pure senza patente, perché mai conseguita. Una corsa fermata solo quando i due si sono trovati davanti la volante della polizia. Tentando comunque di fuggire in retromarcia. Bloccati e controllati, hanno anche inveito contro gli agenti, intenti a perquisire il mezzo. Tra minacce di morte e la ricerca dello scontro fisico, uno dei due è stato ammanettato sul posto. Nervosismo giustificato dalla perquisizione dei poliziotti, che a bordo dell’auto hanno trovato – tra il sedile del passeggero e il freno a mano – un’affilata accetta.