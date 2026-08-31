Adrano, padre e figlio aggrediscono un 21enne per una relazione con una parente

31/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una discussione su una relazione sentimentale degenerata in un‘aggressione: è successo ad Adrano, nel Catanese, con un 21enne ferito. L’episodio si è verificato a inizio agosto in piazza Armando Diaz, ma adesso la polizia ha trovato i due presunti responsabili: un 39enne e un 17enne, padre e figlio. I due avrebbero incontrato il 21enne per chiarire una questione legata a una relazione del giovane con una loro parente. Ma la questione sarebbe degenerata davanti alla richiesta di padre e figlio di vedere il cellulare della vittima, per controllare le sue chat. Il 21enne si sarebbe rifiutato, voltando le spalle agli aggressori per andarsene. In quel momento, il figlio gli avrebbe inferto vari colpi con un’arma da taglio, per poi scappare col padre a bordo della propria auto.

Le indagini sugli aggressori

Soccorsa, la vittima è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Biancavilla, dove i medici hanno fatto scattare la segnalazione alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno raccolto la testimonianza del 21enne – compresa la targa parziale dell’auto degli aggressori – e le informazioni fornite dal fratello, per poi accedere ai filmati di videosorveglianza della zona. Padre e figlio sono stati denunciati per lesioni personali aggravate in concorso– Il 17enne dovrà anche rispondete di porto ingiustificato di oggetti atti
a offendere.

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