Foto di Saline di Priolo

La storia industriale della Sicilia è segnata da una ferita aperta che attraversa decenni di illusioni di sviluppo e devastazione ambientale: i poli petrolchimici. Sorte tra gli anni Cinquanta e Settanta del Novecento lungo la costa orientale e meridionale dell’isola, le aree industriali di Gela, Priolo-Augusta-Melilli e Milazzo furono presentate come la panacea contro la disoccupazione e lo spopolamento. Promosse da una classe politica e industriale che vedeva nel greggio il volano per l’affrancamento economico del Mezzogiorno. Queste cattedrali nel deserto promisero lavoro stabile e benessere moderno a una società agricola e marinara. Tuttavia, il prezzo pagato dal territorio in termini di salute pubblica, alterazione dei paesaggi e contaminazione dei suoli ha ben presto superato il beneficio economico di breve periodo.

Il prezzo ambientale e sanitario

Decenni di raffinazione e lavorazione di idrocarburi, amianto, cloro e metalli pesanti hanno trasformato intere fasce costiere in territori ad altissimo rischio ambientale. I tre grandi agglomerati industriali sono stati inseriti tra i Siti di interesse nazionale (Sin) per le bonifiche. Perimetri in cui la concentrazione di inquinanti nel suolo, nelle falde acquifere e nei fondali marini supera di gran lunga i limiti di legge. L’impatto di questo modello produttivo sulla salute delle popolazioni residenti si è rivelato drammatico. Registri tumori e studi epidemiologici hanno evidenziato nel tempo un’incidenza anomala di patologie oncologiche, malattie respiratorie e malformazioni congenite nei neonati. Le comunità locali si sono così trovate imprigionate in un tragico ricatto occupazionale. Costrette a scegliere quotidianamente tra il diritto al lavoro per il sostentamento della famiglia e il diritto alla salute per la propria sopravvivenza.

Il miraggio delle bonifiche e il blocco burocratico

La dichiarazione dei Sin e lo stanziamento di fondi pubblici e privati per la decontaminazione delle matrici ambientali avrebbero dovuto segnare l’avvio di una nuova era di risanamento. Tuttavia, il processo di bonifica dei poli petrolchimici siciliani si è trasformato in un labirinto burocratico e contabile. Dal quale il territorio non è ancora riuscito a uscire. Tra ricorsi amministrativi, sovrapposizioni di competenze tra ministeri, enti regionali e amministrazioni locali, e contenziosi legali sulle responsabilità dell’inquinamento storico, i cantieri di decontaminazione sono partiti a rilento o si sono incagliati per anni. Pochi progetti sono stati portati a compimento. Mentre gran parte dei terreni industriali dismessi rimane inutilizzabile per nuove attività produttive o per il ripristino ambientale, bloccando di fatto qualsiasi prospettiva di rigenerazione economica alternativa.

La transizione energetica incompiuta

Negli ultimi anni, la crisi del settore della raffinazione tradizionale e gli obiettivi europei di decarbonizzazione hanno spinto i grandi gruppi energetici presenti sull’isola ad annunciare piani di riconversione verde. Dalla bioraffineria di Gela agli investimenti sull’idrogeno e sul fotovoltaico nell’area siracusana, la narrazione ufficiale ha individuato nella transizione ecologica la via d’uscita per preservare i livelli occupazionali e avviare il risanamento ambientale. Tuttavia, la distanza tra i progetti presentati sulla carta e la loro concreta attuazione sul territorio rimane profonda. Il rischio che la conversione industriale si traduca in un’ulteriore contrazione dei posti di lavoro, senza che parallelamente vengano portate a termine le bonifiche dell’inquinamento pregresso, alimenta lo scetticismo delle comunità locali. Stanche di annunci non seguiti da cantieri operativi.

Le prospettive per un riscatto territoriale

Riaffermare il futuro dei territori sacrificati alla petrolchimica richiede un ribaltamento prioritario della governance pubblica. Non è più tollerabile che i tempi della burocrazia paralizzino la tutela della salute e della sicurezza ambientale. Servono procedure semplificate e vincolanti che obblighino le aziende responsabili delle contaminazioni a completare le bonifiche secondo cronoprogrammi certi. Trasformando proprio le attività di risanamento del suolo e delle acque in un’occasione di occupazione qualificata per le maestranze locali. Soltanto attraverso un reale ripristino ecologico dei Siti di interesse nazionale, unito a una pianificazione industriale capace di coniugare le tecnologie pulite con la tutela delle vocazioni agricole e turistiche dei litorali, la Sicilia potrà finalmente affrancarsi dalla pesante eredità della servitù industriale per costruire un modello di sviluppo autenticamente sostenibile.