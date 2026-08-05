Foto di polizia

Si presenta nel pieno di un controllo di polizia chiedendo di acquistare della droga, ignaro che il presunto punto di spaccio fosse già stato scoperto dagli agenti in borghese. È uno degli episodi più singolari emersi nel corso di un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di un giovane e alla denuncia di altri due uomini, oltre al recupero di sostanze stupefacenti, denaro contante e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Il blitz della polizia nel rione San Cristoforo

L’intervento è scattato dopo un servizio di osservazione predisposto dagli agenti, appostati dietro il muretto di un’abitazione. I poliziotti hanno notato l’arrivo di uno scooter con due giovani a bordo. Dopo essersi fermato, uno dei due ha aperto il vano sottosella, vi ha armeggiato per alcuni istanti e si è poi allontanato insieme al compagno, insospettendo gli investigatori.

Con il supporto dell’unità cinofila antidroga è quindi scattato il controllo del motociclo. Nel vano sottosella sono stati trovati circa 30 grammi tra hashish e marijuana già suddivisi in dosi pronte per la vendita, oltre a 100 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori provento dell’attività di spaccio. Il giovane che aveva in uso lo scooter è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I controlli all’interno di una casa usata base

Le verifiche sono poi proseguite all’interno di un locale ritenuto utilizzato come base per l’attività di spaccio. All’interno gli agenti hanno identificato due uomini, entrambi gravati da precedenti di polizia in materia di stupefacenti. Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati due bilancini elettronici di precisione, carta stagnola utilizzata per il confezionamento delle dosi e circa 700 euro in contanti, tra banconote di piccolo taglio e monete.

Proprio mentre erano in corso gli accertamenti, un uomo si è presentato nel locale chiedendo ai poliziotti, che operavano in abiti civili, di poter acquistare della sostanza stupefacente, confermando, secondo gli investigatori, la destinazione dell’immobile. Durante l’operazione gli agenti hanno inoltre trovato, tra cumuli di rifiuti, un piccolo coniglio detenuto in condizioni igieniche ritenute incompatibili con il benessere dell’animale.