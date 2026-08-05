Foto da sito della Regione Siciliana

Sport, pubblicato l’elenco dei beneficiari dei voucher per i giovani dai 6 ai 16 anni

05/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Sono 1853 le le associazioni sportive della Sicilia che otterranno i voucher da 50 euro mensili con cui la Regione finanzia i costi di iscrizione a corsi e attività sportive di ragazze e ragazzi tra i 6 e i 16 anni con reddito familiare Isee inferiore a 12 mila euro annui. Sul sito dell’assessorato del Turismo, dello sport e dello spettacolo è stato pubblicato l’elenco dei beneficiari tra quelli che avevano presentato le istanze nel 2025 e l’avviso ufficiale che definisce le modalità di erogazione dei voucher. Il contributo potrà essere utilizzato per la partecipazione alle attività e ai corsi organizzati nel periodo compreso tra il 1° settembre 2026 e il 30 aprile 2027 e, quindi, per l’intera stagione sportiva. Per l’anno finanziario 2026 -2027 l’autorizzazione di spesa è di circa 6 milioni. 

 «Con la pubblicazione di questo avviso e del relativo elenco delle strutture sportive, manteniamo in piena e costante condivisione con il mondo sportivo un impegno fondamentale nei confronti dei nostri giovani e delle loro famiglie – dichiara l’assessore Elvira Amata. – Lo sport non è solo agonismo, ma è aggregazione, prevenzione e inclusione sociale. Investire sui voucher significa investire sul futuro della nostra comunità, offrendo ai giovani l’opportunità di crescere sani, disciplinati e uniti dai valori positivi che solo lo sport riesce a trasmettere». I corsi saranno gestiti dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) regolarmente affiliate a federazioni sportive nazionali, enti di promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.  L’elenco degli enti e l’avviso per le modalità di erogazione sono consultabili sul sito della Regione a questo indirizzo.

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