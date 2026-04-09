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L’avrebbe palpeggiata all’interno del locale in cui lavora e poi avrebbe tentato di baciarla. Protagonista della vicenda un uomo di 70 anni di Acireale, che è finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’anziano è accusato di violenza sessuale e stalking.

La denuncia della vittima e l’inchiesta della procura

L’indagine coordinata dalla procura di Catania è stata portata avanti dagli agenti del commissariato di polizia di Acireale. Tutto è partito con la richiesta d’aiuto della ragazza che ha denunciato di essere stata molestata dall’uomo all’interno del locale in cui lavora. Dopo quanto avvenuto, la vittima avrebbe reagito urlando e richiamando l’attenzione di alcuni colleghi che hanno messo in fuga l’uomo. Il 70enne però non si sarebbe fermato e avrebbe iniziato a perseguitare la ragazza anche in altre occasioni: da qui la richiesta di una misura cautelare restrittiva avanzata dalla procura di Catania.