Acireale, in un bar scoperti 17 lavoratori in nero

Un bar di Acireale (nel Catanese) impiegava 17 persone in modo irregolare. Undici – tra loro cuochi, banconisti e camerieri – lavoravano in nero, sei lavoratori sono risultati irregolari per retribuzione corrisposta in contanti e infedele registrazione degli orari lavorativi sul libro unico del lavoro.

La guardia di finanza ha segnalato la società all’Ispettorato del lavoro di Catania per l’applicazione della sospensione dell’attività imprenditoriale. Le violazioni riscontrate prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria per un ammontare che va da 36mila a 209mila euro.