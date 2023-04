Acireale, nascondevano la droga sotto il sedile dell’auto. Fermati durante controllo

La polizia di Stato del commissariato di Acireale, in provincia di Catania, ha arrestato un uomo gravemente indiziato del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno controllato una vettura con a bordo due persone che avevano un atteggiamento sospetto. I due, già noti alla polizia, sono stati sottoposti a perquisizione personale. All’interno dell’auto gli agenti hanno ritrovato, sotto il sedile anteriore lato passeggero, una busta in cellophane sottovuoto con marijuana. Le successive perquisizioni effettuate nelle abitazioni dei due ha consentito il ritrovamento un bilancino elettronico di precisione, una busta con residui di marijuana e materiale per il confezionamento delle dosi. Per l’uomo sono scattati i domiciliari.