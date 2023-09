Acireale: fermato con dieci dosi di cocaina e una consistente somma di denaro

La polizia di Acireale durante un controllo a un pluripregiudicato 68enne ha trovato nel taschino dei pantaloncini indossati dall’uomo un involucro contenente 10 dosi di cocaina. In un’altra tasca aveva una consistente somma di denaro in banconote di diverso taglio. Sospettando che in casa del 68enne potesse nascondere altra droga, gli agenti hanno effettuato una perquisizione trovando un bilancino elettronico di precisione, utilizzato per la pesatura delle dosi e, all’interno di un grosso vaso, una busta in cellophane identica a quella utilizzata per il confezionamento dello stupefacente sequestrato e un rotolo di buste in cellophane della medesima fattura. Il 68enne è stato arrestato e portato nella casa circondariale di piazza Lanza a Catania.