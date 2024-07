Aci Sant’Antonio, incendio in una mansarda: sul posto i vigili del fuoco

Un incendio al quarto piano di un palazzo e l’intervento dei vigili del fuoco. Ad Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania, nel primo pomeriggio di oggi un incendio si è sviluppato all’interno di una mansarda al quarto piano di un edificio in via Antonio Maugeri. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno usato un’autoscala, un’autobotte di rincalzo e un automezzo di supporto logistico, il cosiddetto carro aria. Le cause dell’incendio sono da accertare e non si ha notizia di persone coinvolte.