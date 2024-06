Palermo, incendio in un appartamento: residenti del palazzo abbandonano l’edificio

Incendio la notte scorsa in via Palmerino, a Palermo. Le fiamme sono partite da un appartamento al quarto piano, che in quel momento sarebbe stato vuoto. Una grande quantità di fumo avrebbe invaso la scala di uno stabile e molte tra le persone residenti sono scese in strada. Pare che l’incendio sia stato causato da un corto circuito. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno bonificato la zona, le persone residenti sono tornate in casa. Nessuna di loro ha riportato ferite.