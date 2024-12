Aci Sant’Antonio, guida ubriaco e dopo incidente aggredisce i vigili urbani

Ad Aci Sant’Antonio i carabinieri hanno arrestato un automobilista di 38 anni che ha aggredito alcuni agenti della polizia locale impegnati a eseguire i rilievi di un incidente stradale nel quale, alla guida di una Volkswagen T-Roc, era rimasto coinvolto insieme con una Jeep Renegade la cui conducente era stata trasportata in ospedale. L’uomo è indagato per lesioni aggravate, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Dopo che i carabinieri gli hanno accertato un tasso alcolemico quasi tre volte oltre il limite consentito, il 38enne ha iniziato a inveire contro gli agenti della polizia locale, arrivando a strattonare una vigilessa e il collega intervenuto in sua difesa. Nel parapiglia l’uomo ha colpito il vigile al volto con un pugno, aggredito un ispettore e accusato, falsamente, i presenti di avergli sottratto dei soldi, successivamente trovati dai carabinieri nella tasca dei suoi pantaloni. All’esito del processo per direttissima l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto, disponendo per lui i domiciliari.