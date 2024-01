Aci Sant’Antonio, arrestata ladra seriale e denunciato complice. Rubava in un supermercato

Furti a ripetizione in un supermercato del territorio di Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania, con un bottino giornaliero di merce per un valore di quasi 150 euro. Dopo la denuncia dei titolari in azione sono entrati i carabinieri che, grazie alla visione dei filmati delle telecamere di video sorveglianza, sono risaliti a una 48enne di San Giovanni La Punta, già nota alle forze dell’ordine. Ad attendere la donna in un parcheggio, dopo le razzie, c’era un complice alla guida di una macchina.

A questo punto gli investigatori hanno deciso di coglierla sul fatto e, lo scorso pomeriggio hanno predisposto un servizio mirato in borghese, con i militari che si sono confusi tra i clienti del supermercato. I militari hanno notato la 48enne mentre prelevava dagli scaffali formaggi, salumi, alcolici, carne e tonno in scatola, per un valore complessivo di circa 160 euro, nascondendoli come di sua abitudine all’interno della borsa. Dopodiché, senza passare dalle casse, è uscita dal negozio per raggiungere il complice che la attendeva in macchina. A quel punto però l’amara sorpresa con l’intervento dei carabinieri. Quando però i militari le hanno chiesto di aprire la borsa per approfondire il controllo la malvivente è passata dalle parole ai fatti e ha aggredito i militari, sputandogli e tentando di colpirli con schiaffi al volto e tirandogli i capelli. Intanto il complice si è allontanato a gran velocità dal parcheggio del supermercato, nella speranza di sfuggire al controllo. L’uomo però è stato bloccato, identificato e denunciato per concorso in furto aggravato. La donna è finita ai domiciliari.