Rissa tra giovani a Ribera: accoltellato un ventenne

05/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Prima la rissa e poi l’accoltellamento di un giovane a Ribera. I carabinieri del Comune in provincia di Agrigento, stanno indagando su quanto avvenuta in pieno giorno nel centro storico, nei pressi del palazzo municipale. Durante l’aggressione un ventenne tunisino è rimasto ferito. Il giovane è stato subito soccorso e trasferito all’ospedale Fratelli Parlapiano, dove si trova ricoverato ma non in pericolo di vita.

L’indagine sull’accoltellamento a Ribera

Il presunto aggressore, un diciannovenne connazionale della vittima, è stato individuato e denunciato a piede libero. È accusato di lesioni e porto abusivo di coltello. Gli investigatori sono risaliti a lui anche grazie a un filmato circolato nelle chat di WhatsApp. Il fatto è avvenuto in via Buoni Amici, zona del centro abitata da numerosi stranieri impiegati nei lavori agricoli. Nella stessa area, lo scorso febbraio, era stato ucciso un trentenne nordafricano; per quell’omicidio è stato arrestato un cinquantenne riberese.

