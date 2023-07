Licata, minorenne denunciato per avere accoltellato un 24enne

Lesioni personali gravissime. È per questa ipotesi di reato che un 17enne di Licata (in provincia di Agrigento) è stato denunciato dalla polizia alla procura del tribunale per i minorenni di Palermo. Il ragazzo è ritenuto l’autore dell’accoltellamento, avvenuto prima dell’alba di domenica scorsa, nella zona di uno stabilimento di Mollarella, di un 24enne che è finito in ospedale di Licata dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla milza e poi trasferito al San Giovanni di Dio di Agrigento dove è stato ricoverato, in prognosi riservata, nel reparto di Rianimazione. Stando a quanto ricostruito nel corso delle indagini, portate avanti dai poliziotti della squadra mobile di Agrigento insieme ai colleghi del commissariato di Licata, sarebbe nata una colluttazione per futili motivi tra i due giovani poi culminata con due coltellate al torace del 24enne.